مصرف الهلال يطلق حملةً للتميز في رضا المتعاملين

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق «مصرف الهلال» حملة داخلية مهمة تحت شعار «النجاح يأتي من الداخل»، كجزء من استراتيجيته في تحقيق التميز برضا المتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق رضا الموظف والمتعامل معاً. ولأن الاهتمام بالمتعاملين جزء لا يتجزأ من مبادئ المصرف الإسلامي فهو نقطة الارتكاز لكل ما يقوم به مصرف الهلال.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «تهدف الحملة إلى تطوير ثقافة تتمحور حول المتعامل بين موظفي مصرف الهلال، حيث أطلق المصرف هذه الحملة المبتكرة في أوائل 2017 من خلال مبادرات داخلية إبداعية متعددة لإبراز القيمة الأساسية لدينا وهي أن رضا المتعامل يبدأ مع كل موظف، وأن التزامنا الجماعي ينصب على خدمة كل متعامل بشغف، والعمل معاً كفريق، وتجاوز توقعات المتعاملين والزملاء، ولعل رضا الموظفين هو الذي يعطي لهذه المبادئ معنى».

من جانبه، قال سلطان المحمود، رئيس قسم الموارد البشرية: «تتشارك كافة المنظمات الناجحة في هدف واحد هو: التركيز على المتعاملين وتقديم خدمة عالية الجودة. ونحن في مصرف الهلال نتبنى ثقافة الأداء عالي الجودة، حيث نوفر لفريقنا الثقة بالنفس والمهارات اللازمة لمساعدتهم على النمو وتقديم خدمة متطورة للمتعاملين، بما يتماشى مع حملتنا الداخلية».

وتشجع الحملة الموظفين من خلال نهج عالي الأداء لتقديم أفضل خدمة متعاملين في فئتها. كما تروج الحملة للقيم الأساسية بين الموظفين من خلال تدريبهم وتوجيههم بهدف ضمان وترسيخ أفضل ثقافة خدمة للمتعاملين، بما يعود بالنفع على كل من الموظفين والمتعاملين.