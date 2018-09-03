نمو الائتمان المصرفي بالسعودية

المصدر: الرياض - البيان

سجل حجم الائتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية نمواً طفيفاً خلال يوليو الماضي بما نسبته 0.3% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع الائتمان طويل الأجل، حيث بلغ إجمالي الائتمان خلال يوليو 2018 نحو 1.417 تريليون ريال، مقابل 1.413 تريليون في الشهر المماثل من 2017.

ووفقاً للتقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 0.26% على أساس شهري، مقارنة بقيمته في يونيو من العام الجاري، والذي بلغ خلاله 1.414 تريليون ريال. وأدى الارتفاع في الائتمان طويل الأجل خلال يوليو بما نسبته 4.7% إلى زيادة إجمالي الائتمان المصرفي بالسعودية في هذا الشهر، حيث بلغت قيمته 468.76 مليار ريال، مقابل 447.74 ملياراً في الشهر المماثل من 2017.