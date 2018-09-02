60 % نمو تداولات بورصة دبي للذهب والسلع في أغسطس

المصدر: دبي - البيان

شهدت بورصة دبي للذهب والسلع تداول أكثر من 2.08 مليون عقد في أغسطس، بنمو نسبته 60% على أساس سنوي. وقد سجلت البورصة حتى الآن نمواً بنسبة 45% في حجم التداول منذ بداية العام حتى تاريخه مقارنة مع عام 2017.

وسجلت البورصة أعلى حجم لتداولات الروبية الهندية في 13 أغسطس، بواقع 126,055 عقداً. وفي نفس اليوم، وصل إجمالي حجم تداولات البورصة إلى 185,630 عقداً بقيمة 4.17 مليار دولار، في ثاني أعلى قيمة افتراضية يومية منذ تأسيس البورصة.

كما ساهم عقدا كوانتو الروبية الهندية، وكوانتو الذهب، في تعزيز أحجام التداول القوية لبورصة دبي للذهب والسلع في شهر أغسطس، مسجّلين نمواً بنسبة 232 %و89 % على التوالي على أساس شهري.

وفي تعليق له، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «حققت بورصة دبي للذهب والسلع أداءً استثنائياً في شهر أغسطس، وسجلت رقماً قياسياً لتداولات الروبية الهندية اليومية وواصلت تحقيق نمو كبير مقارنة مع عام 2017. وشهد الشهر الماضي أيضاً إنجازاً مهماً للغاية، حيث اتخذنا خطوة مهمة للترويج للمنتجات المالية الإسلامية من خلال دخولنا في شراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (DIEDC). ونحن واثقون من أن هذه العلاقة ستزوّدنا بمنصة لإطلاق المزيد من الأدوات المالية الإسلامية، بينما نسعى لجعل دبي مركزاً لنشاط الأسواق الإسلامية».

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد وقعت مذكرة تفاهم مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الشهر الماضي، حيث اتفق الطرفان على تبادل المعرفة وتعزيز التمويل المتوافق مع الشريعة، والمساعدة في تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.