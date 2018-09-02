بدء العمل بوحدات المزايدة المحدثة في سوق أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، السوق الرائد في المنطقة، عن بدء العمل بوحدات المزايدة المحدثة على أسهم الشركات التي تقل قيمة السهم الواحد بها عن الدرهم، وذلك بعد أن اجتاز السوق وبنجاح تام كافة اختبارات الأنظمة الداخلية، والإجراءات الفنية والتقنية ذات العلاقة بآلية المزايدة السعرية.

ويبدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية صباح اليوم العمل بوحدات المزايدة الجديدة، والتي تشمل خمس وحدات وهي: 0.001 درهم للأوراق المالية ضمن المجال السعري 0.1 درهم إلى 0.99 درهم، و0.01 درهم للمجال السعري من 1 درهم إلى 9.99 دراهم، و0.02 درهم للمجال من 10 درهم إلى 49.98 درهما، و0.05 درهم للأوراق ضمن المجال السعري من 50 درهما ولغاية 99.95، و0.10 درهم للأوراق المالية بسعر 100 درهم فما فوق.

تداولات

وأكد راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية أن تحديث آلية تسعير وحدات المزايدة سيسهم في تعزيز السيولة النقدية في السوق ورفع نسب التداول لدى المستثمرين، وتشجيعهم على التداول واستثمار مدخراتهم ضمن البيئة القانونية والاستثمارية التي يوفرها السوق.

وقال البلوشي: «سيعزز تطبيق نظام المزايدة السعرية الجديد من فاعلية وكفاءة عملية التسعير في السوق، كما سيستقطب سيولة نقدية أكبر؛ نظراً لارتفاع فرص الربحية التي توفرها آلية التسعير الجديدة للمستثمرين الحاليين والمستثمرين المتوقع دخولهم إلى السوق في المستقبل على حد سواء.»

دراسة

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد قام بدراسة تفصيلية بدأها في بداية العام وحتى منتصف شهر مايو، وشملت أداء الشركات المدرجة وحركة التداولات وبينت نتائج الدراسة أن السوق يضم 17 شركة مدرجة تقل قيمة سهمها الواحد عن الدرهم خلال فترة الدراسة، ووصلت قيمة تداولات أسهم هذه الشركات إلى 3 مليارات درهم، أي ما نسبته 23% من القيمة الإجمالية للتداولات في السوق البالغة 13 مليار درهم في الفترة نفسها، كما عمد السوق أيضاً إلى استبيان آراء شركات الوساطة حول تحديث وحدات المزايدة المعمول بها، والذي أيد 70% منهم إجراء التعديل.

ونفذ سوق أبوظبي للأوراق المالية مجموعة من اختبارات الأنظمة الداخلية لضمان مواءمة الإجراءات الفنية والتقنية مع آلية المزايدة السعرية الجديدة على الأسهم، شملت قياس مدى تفاعل الأوامر مع التحديث، واختبار صحة المعلومات الواردة من نظام التداول، مع فحص التقارير الداخلية ومستوى التغير ضمنها، بالإضافة إلى تحديث جميع التقارير والأنظمة المتأثرة بهذه التغيرات وخاصة الموقع الإلكتروني للسوق.

خطة

وشدد البلوشي على التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتنفيذ خطة أبوظبي لتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية، والرامية إلى جذب الاستثمارات وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك عبر توفير مناخ استثماري متميز وبيئة تداول مستقرة للمستثمرين والشركات المدرجة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة.

وأصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية في وقت سابق من الشهر الماضي تعميماً لشركات الوساطة يفيد بتعديل نسب وحدات المزايدة على أسهم الشركات التي يقل سعر ورقتها المالية عن درهم واحد، ووجه الوسطاء ومزودي بيانات التداول بتحديث الأنظمة الداخلية التي تقوم بتلقي الأوامر واحتساب العمولات وكشوفات العملاء، ليبدأ العمل بوحدات المزايدة الجديدة ابتداء من اليوم.

485

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 485 مليار درهم مقارنة بـ 455 مليار درهم بالفترة نفسها من 2017 أي بزيادة نسبتها 6.5%.