10 شركات وساطة تستحوذ على 73 % من تعاملات دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 43 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 73.2% أو ما يعادل 3.6 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أغسطس الماضي البالغة نحو 4.98 مليارات درهم.

صدارة

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس - الإمارات» القائمة حيث بلغت حصتها نحو 660.6 مليون درهم ما يعادل 13.25%، وجاءت «المتكاملة للأوراق المالية» في المرتبة الثانية بحوالي 611.8 مليون درهم بنسبة 12.27% من إجمالي قيم التداول في السوق.

مراكز

وحلت في المركز الثالث «الرمز كابيتال» بنحو 549.8 مليون درهم بنسبة 11.03%، تلتها «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 459.13 مليون درهم بنسبة 9.21%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 294.6 مليون درهم بنسبة 5.91%، ثم «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بنحو 281.9 مليون درهم بنسبة 5.66%، ثم «الاتحاد للوساطة» بحصة 246.12 مليون درهم بنسبة 4.94% تلاها «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 207.06 ملايين درهم بنسبة 4.15%.

وفي المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 173.8 مليون درهم بنسبة 3.49%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحوالي 146.29 مليون درهم بنسبة 2.93%، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 136.24 مليون درهم بنسبة 3.4%، يتبعها «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنحو 120.13 مليون درهم أو ما يعادل 2.41%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بحصة 2.32% تعادل 115.45 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» نحو 2.08% تعادل 103.8 ملايين درهم، ثم «الضمان للأوراق المالية» بنحو 72.78 مليون درهم بحصة 1.46% و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» بنسبة 1.42% تعادل 70.79 مليون درهم، يتبعها «الأوراق المالية والاستثمار الإمارات» بحصة 1.41% أو 70.15 مليون درهم، و«شروق للأسهم والسندات» بنحو 1.2% أو ما يعادل 59.9 مليون درهم و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بحصة 1.56% تعادل 59.8 مليون درهم.

ووصلت حصة «بيت الوساطة للأوراق المالية» إلى نحو 1.14% بقيمة 56.6 مليون درهم، ثم «الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 0.95% تعادل 47.45 مليون درهم، تلاها «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 0.91% أو 45.19 مليون درهم، ثم «مركز الشرهان للأسهم» بنحو 41.13 مليون درهم، ثم «مركز الساحل للأسهم» بنحو 0.55% أو 27.5 مليون درهم.