التحوّط من المخاطر يصعد بالذهب

المصدر: بنجالورو - رويترز

ارتفع الذهب أمس مع تحوّط المستثمرين للمخاطر الناشئة عن النزاعات التجارية وتحولهم إلى الملاذات الآمنة لكن المعدن الأصفر اتجه إلى أطول موجة خسائر شهرية منذ عام 2013.

وارتفع الذهب 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1207.06 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعدما كان قد لامس أدنى مستوى في نحو أسبوع عند 1195.95 دولاراً أول من أمس وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر وتتجه للتراجع للشهر الخامس على التوالي.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.7% إلى 1212.80 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.6% إلى 14.61 دولاراً وزاد البلاديوم 1.4% مسجلاً 978.62 دولاراً بعد أن لامس أعلى مستوى في 10 أسابيع عند 983.75 دولاراً. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 793.70 دولاراً للأوقية.