اليورو يرتفع والدولار يتشبث بمكاسبه

المصدر: لندن - رويترز

اتجه اليورو إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي أمس لكن القلق بشأن تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوض الآمال في تسجيل ارتفاع كبير.

وارتفع اليورو في الجلسات الأخيرة مع انحسار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية على نحو حد من جاذبية الدولار كملاذ آمن، في الوقت الذي يتجه فيه البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء سياسته النقدية غير التقليدية.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.1% إلى 1.1679 دولار بعد أن انخفضت بنحو 0.3% في تعاملات الأسواق الخارجية تحت ضغط ارتفاع العائد على السندات الحكومية الإيطالية.

وحافظ الدولار على معظم المكاسب التي حققها هذا الأسبوع. وخلال التعاملات انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 94.582. وارتفع الين 0.3% في التعاملات المبكرة إلى 110.73 ينات مقابل الدولار.