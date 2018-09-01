«إيجي إكس 30» يربح 4.8%

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

نجحت الأنباء الإيجابية بشأن أوضاع الاقتصاد المصري في دفع مؤشر البورصة للارتفاع، لتوقف ماراثون الهبوط الذي استمر لأربعة أسابيع متتالية، وزاد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.8% ليغلق عند 16009.41 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 1.27% عند مستوى 747.38 نقطة، وصعد المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 2.12% عند 1936.41 نقطة، فيما زاد مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان خلال الأسبوع 3.6% إلى 2603.45 نقطة. وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 881.7 مليار جنيه، رابحاً 25.3 مليار جنيه، مقابل 856.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي، بنهاية تعاملات أغسطس الجاري، بدعم من الأخبار الإيجابية على الاقتصاد المصري والمتمثلة في رفع موديز للنظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 خلال أغسطس 2018 بعد تراجعات لثلاثة أشهر متتالية، ليغلق مرتفعاً بنسبة 2.75%، إلى مستوى 16009.41 نقاط رابحاً 429.22 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي خلال أغسطس 2018 بقيمة 8.1 مليارات جنيه إلى مستوى 881.7 مليار جنيه، مقابل 873.6 مليار جنيه في الشهر السابق له. وصعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة هامشياً بنسبة 0.38% خلال أغسطس، مرتفعاً إلى مستوى 747.38 نقطة، مقابل 744.53 نقطة إغلاق يوليو الماضي.

وزاد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً خلال أغسطس، بنسبة 0.32% عند مستوى 1936.41 نقطة، مقارنة بإغلاق يوليو الماضي عند 1930.12 نقطة. وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% عند مستوى 2603.45 نقاط بنهاية أغسطس، مقابل 2584.03 نقطة في الشهر السابق له.