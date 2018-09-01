الخرافي: التسهيلات المُقدمة لـ«زين» تدعم ملاءتها المالية

قال بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الاتصالات المتنقلة «زين»، إن إبرام اتفاق التسهيلات ائتمانية الأخيرة للمجموعة (بقيادة عدد من البنوك الإماراتية) يعكس الثقة في استراتيجية تحول «زين» من قبل المجتمع المصرفي الإقليمي والدولي، وتدعم هذه التسهيلات سيوله المجموعة وملاءتها المالية، وتساعد في استكشاف المزيد من الفرص وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي مستقبلاً.

وكانت «زين» أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مُتجددة بقيمة 700 مليون دولار، بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، حيث تم توقيع الاتفاقية مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية.

وذكرت «زين» في بيان صحفي أن بنك أبوظبي الأول قام بدور المنسق للتسهيلات الائتمانية، وقام كل من بنك أبوظبي الأول ومجموعة سامبا المالية بدور مدير الإصدار، وكل من المؤسسة العربية المصرفية، وبنك MUFG المحدود (فرع مركز دبي المالي العالمي-دبي)، بنك كريدي أجريكول، سيتي بنك N.A. فرع لندن، ناتيكسيس فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك الاتحاد الوطني بصفتهم المنظم الرئيسي المفوض، فيما قام البنك العربي بدور المنظم المفوض، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول كوكيل لهذا الاكتتاب. الكويت ـ البيان