26.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال عام

قال البنك المركزي المصري، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2017-2018 ارتفعت بنحو 4.6 مليارات دولار (تُعادل 21 %).

وذكر «المركزي المصري» في بيان أن تحويلات المصريين بنهاية العام المالي الماضي بلغت 26.5 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.

يشار إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في أبريل 2018، بنسبة 41.2% على أساس سنوي.

وأوضح البنك، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.3 مليار دولار خلال أبريل الماضي، مقابل تحويلات بنحو 1.7 مليار دولار في أبريل 2017.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري، أظهرت في وقت سابق ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 2017-2018، على أساس سنوي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، انخفاضاً في ميزان المعاملات الجارية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 63.83%، على أساس سنوي. القاهرة - البيان