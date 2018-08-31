تعاون «الموارد العامة» و«المالية» برأس الخيمة في الارتقاء بالخدمات

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

عقد جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، اجتماعاً تنسيقياً مع الدائرة المالية بغرض مناقشة واستعراض الخدمات المقدمة التي من شأنها أن تعزز جودة وسرعة العمل، وتعمل على تطويره وتقدمه.

عقد الاجتماع في مكتب رئيس مجلس الإدارة بحضور ميسون الذهب، مدير هيئة الموارد العامة بالإنابة، ويوسف علي، مدير عام دائرة المالية، ومراد شعبان، مدير قسم الضريبة.

وأشاد جمال الطير بجهود أعضاء الدائرة المالية المبذولة في دفع عجلة التنمية المستدامة باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة وبأفكار ومقترحات تطويرية ونوعية تؤكد تبني أفضل الممارسات في تقديم خدمات متميزة ذات كفاءة وجودة عالية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تتضمن تنفيذ وتفعيل عدد من الخدمات، التي تجسد أهداف الهيئة التي تحرص على الدفع بعجلة التطور والريادة دوماً، وتم طرح العديد من الأفكار والمبادرات والاستماع إلى الآراء والتوصل إلى عدد من المقترحات التي سيتم تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأكد جمال الطير حرص الهيئة على مد جسور التعاون والتواصل مع الجميع من أجل تعزيز رضا المتعاملين والعاملين بالخدمات المقدمة إليهم وإسعادهم بغية الارتقاء بالعمل والإسهام في تطويره وخلق بيئة عمل محفزة نحو أفضل معايير الجودة والتميز على مستوى الإمارة.