«موديز» تصنّف شهادات رفع رأس مال «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: Ⅶدبي-أشرف رفيق

صنّفت وكالة «موديز» شهادات رفع رأس مال بنك أبوظبي الإسلامي التي تصدرها كابيتال انفست التابعة للبنك ضمن الفئة بي1. وتخدم «كابيتال انفست» غرضاً خاصاً أسسها بنك أبوظبي الإسلامي المصنف على الفئة إيه 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، من أجل إصدار شهادات رفع رأس المال من الطبقة الأولى.

وكلّف «أبوظبي الإسلامي» بنوكاً أخرى من أجل ترتيب اجتماعات مع مستثمرين محتملين في الشهادات ذات العائد الثابت في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا اعتباراً من 3 سبتمبر. ويشارك في إدارة إصدار وضمان الشهادات المتوقعة الاجتماعات أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وإتش إس بي سي والشارقة الإسلامي وستاندارد تشارترد.