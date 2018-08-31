المصدر: الكويت ـ رويترز

حصل بنك برقان الكويتي أمس على موافقة هيئة أسواق المال على نشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال من خلال إصدار 240.58 مليون سهم جديد تشكل 10.6% من رأس المال المصدر والمدفوع.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن أسهم زيادة رأس المال ستُطرح للاكتتاب على المساهمين المسجلين في سجلات البنك في تاريخ الاستحقاق.

وأضاف «سيتم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بفترة الاكتتاب وسعر الطرح والجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم والتفاصيل الأخرى عند تحديدها من قبل مجلس إدارة البنك».

ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك حالياً 225.9 مليون دينار (747 مليون دولار) ورأس المال المصرح به 250 مليون دينار طبقاً لموقع بورصة الكويت على الإنترنت.