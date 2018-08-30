«المركزي» يدعو عملاء البنوك لحماية المعلومات الائتمانية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

دعا مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عملاء البنوك بضرورة توخي الحيطة لحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بحساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية من أي عمليات احتيال أو استخدام غير مصرح به.

ووجّه المصرف المركزي العملاء بعدم الإفصاح عن رقم التعريف الشخصي الخاص بهم لأي شخص أو مؤسسة. وفي حال تم الكشف عن المعلومات بطريقة ما، فإنه يقع على عاتق العميل التواصل المباشر مع المصرف الخاص به لتجميد البطاقة وتغيير رقمه السري.

ونوّه المصرف المركزي، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية وأجهزة الصراف الآلي لتفادي تسرب أي معلومات قد تعرّض حسابات العميل لعمليات احتيال.