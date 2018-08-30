الأسواق المحلية ترتفع بمكاسب سوقية 1.85 مليار درهم

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية ناهزت 1.85 مليار درهم وسط عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 0.13% أو ما يعادل 6.5 نقاط إلى 4963.25 نقطة، مقترباً من اختراق المستوى التاريخي 5 آلاف نقطة بفضل مكاسب يقودها «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، إلى جانب أسهم شركات السلع الاستهلاكية.

ونجح سوق دبي في الارتداد صاعداً بنسبة 0.49% إلى 2832.05 نقطة بدعم سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» بعد الضغط الذي لاقته في الجلسة الماضية من عمليات جني الأرباح.

وتراجعت السيولة 2% إلى 223.39 مليون درهم، منها 110.61 ملايين في دبي و108.47 ملايين في أبوظبي، فيما انخفضت كميات التداول 23.5% إلى 65.34 مليون سهم منها 45.66 مليون سهم في دبي، و19.68 مليون سهم في أبوظبي. وسجلت أسهم دبي مكاسب سوقية بلغت 1.04 مليار درهم، كما ربحت أسهم أبوظبي قرابة 815.5 مليوناً.

نشاط قوي

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن أداء الأسواق أمس كان جيداً ما يبشر بوجود نشاط قوي في سبتمبر المقبل والمتوقع أن يشهد انتعاشة وسط توجه بعض المحافظ للأسهم الكبرى وفي مقدمتها البنوك.

وأضاف إن الأسواق تلقت دعماً بشكل واضح بالارتفاعات التي شهدتها أسهم إعمار العقارية وإعمار للتطوير والإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول الذي استحوذ على نسبة كبيرة من سيولة سوق العاصمة.

وعاد سوق دبي للارتفاع مع مكاسب قطاع العقارات 0.64% بدعم رئيس من «إعمار العقارية» الذي صعد 1.42%، وصعد قطاع البنوك 0.56% بعد ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 1.08% و«دبي الإسلامي» 0.20%، كما زاد قطاع الاتصالات 0.20% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

مكاسب النقل

وزاد قطاع النقل 0.85% مع مكاسب «العربية للطيران» 1%، و«أرامكس» 0.69%.

في المقابل، انخفض قطاع الخدمات 0.93% بعد تراجع سهم «أمانات» 1.64%، ونزل قطاع التأمين 0.23% مع هبوط «الصقر للتأمين» 6.6% وتراجع سهم «تكافل للتأمين» 1.61%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط التداولات في سوق دبي محققاً قيمة بلغت 39.42 مليون درهم بكميات 7.938 ملايين سهم، ليغلق مرتفعاً عند 4.99 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 22.19 مليون درهم ليرتفع إلى 5.11 دراهم. وكان «أمان للتأمين» في مقدمة الرابحين بعد صعوده 4.15% إلى 677 فلساً، فيما كان «الصقر الوطنية للتأمين» الأكثر تراجعاً بـ 6.6% إلى 1.85 درهم.

انتعاش البنوك

فيما عزز من مكاسب سوق أبوظبي صعود قطاع البنوك 0.31% مع ارتفاع سهم «الاتحاد الوطني» 0.82% و«أبوظبي الأول» 0.34% «أبوظبي التجاري» 0.28% و«أبوظبي الإسلامي» 0.25%.

وزاد قطاع السلع 3.25% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 5.04% و«أغذية» 3.40%، وارتفع قطاع العقارات 0.43% مع صعود سهم «القدرة القابضة» 2% و«الدار العقارية» 0.52%. وفي المقابل، تراجع قطاع الاستثمار 2.49% مع هبوط «الواحة كابيتال» 2.7%، فيما نزل قطاع التأمين 1.4% بضغط من «الإمارات للتأمين» الذي تراجع 9.7% و«الوطنية للتكافل» بنسبة 8.33%، كما هبط قطاع الصناعة بنسبة 1% مع تراجع «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 7.8% و«أركان» بنسبة 5.17% و«جلفار» 4.76% في مقابل ارتفاع «سيراميكا رأس الخيمة» 5.26%، و«الشارقة للأسمنت» 1%.

الأجانب

مالت تعاملات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي نحو الشراء بعدما حققوا مشتريات بنحو 150.22 مليون درهم مقابل مبيعات بـ 104.16 ملايين درهم بصافي شراء 46.6 مليوناً بينما بلغت مشتريات الاستثمار المؤسسي 88.9 مليون درهم ومبيعات 83.75 مليوناً بصافي شراء 5.14 ملايين.

Ⅶإفصاحات

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