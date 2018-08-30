«مبادلة» تقود استثماراً بـ126 مليون دولار في «أوت سيت ميديكال»

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

قادت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» مجموعة أخرى من المستثمرين في استثمار مبلغ 132 مليون دولار في «أوت سيت ميديكال» الأميركية المتخصصة في إنتاج المعدات الطبية المحمولة المستخدمة في الغسيل الكلوي. وطبقاً لوكالة «بلومبيرغ» التي نشرت الخبر أمس يُصَنف هذا الاستثمار كتمويل من الفئة الرابعة «Series D».

ووصفت الوكالة «مبادلة» بأنها شركة الاستثمار الرئيسية في أبوظبي وتنشط في عدة قطاعات متنوعة عبر أكثر من 30 دولة في العالم. وأفادت الوكالة أن من أبرز المستثمرين الآخرين مع «مبادلة» شركة «فيديليتي» للإدارة والأبحاث وشركة «بيرسبكيتف أدفايزوز» وكلتاهما أميركيتان.

ونقلت «بلومبيرغ» عن كاميللا ماكابللي لانغويل، نائب رئيس أول شركة «فارما أند ميدتك» التابعة لــ «مبادلة» تصريحها: «يمثل استثمارنا في «أوت سيت ميديكال» فرصة رائعة لــ «مبادلة»، كون هذا الاستثمار يتماشى مع هدفنا المتمثل في تحسين حياة الناس وفي الوقت نفسه الوفاء بالاحتياجات الرئيسية للأسواق العالمية». وأضافت لانغويل: «اخترنا «أوت سيت ميديكال» لتكون باكورة استثماراتنا الخاصة في المعدات الطبية بالولايات المتحدة، لأنها تطور نظاماً للغسيل الكلوي يستطيع إحداث تحسن هائل في حياة مرضى الفشل الكلوي».