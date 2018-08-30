تعاون «دبي للخدمات المالية» مع السلطة النقدية في سنغافورة لدعم الشركات الابتكارية

المصدر: دبي- البيان

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، مع السلطة النقدية في سنغافورة اتفاقية تنص على توفير إطار عمل للتعاون وتقديم آلية تمكّن الجهتين من توجيه وإحالة الشركات الابتكارية إلى الجهات المختصة في التكنولوجيا المالية (فينتيك).

وقال إيان جونستن، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يسر سلطة دبي للخدمات المالية إبرام اتفاقية تعاون مع السلطة النقدية في سنغافورة بشكل رسمي، بهدف دعم نمو الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وسوف تساهم الاتفاقية بين السلطتين في إيجاد التعاون بين السوقين، وستمكن شركات التكنولوجيا المالية من توسيع نطاق أعمالها عالمياً».

وتركز الاتفاقية على آلية الإحالات التي ستمكن السلطتين من توجيه وإحالة الأعمال بينهما في الابتكار كما أنها تحدد عملية تبادل واستخدام المعلومات المتعلقة بالابتكار في أسواق كل منهما. وبموجب الاتفاقية، تعاقد الطرفان أيضاً على المشاركة في مشاريع الابتكار المشتركة بشأن الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا الرئيسية، مثل الدفع بواسطة الهاتف النقال، والبلوك تشين، والدفاتر الحسابية الموزعة، والبيانات الكبيرة، والمنصات المرنة، بالإضافة إلى مجالات جديدة في التكنولوجيا.