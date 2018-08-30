«الإمارات دبي الوطني» يطلق «دايركت ريمت» للتحويل المباشر إلى بريطانيا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، أمس، عن إطلاق خدمة «دايركت ريمت» إلى المملكة المتحدة، متيحاً لعملائه تحويل الأموال مباشرة إلى بلدهم الأم دون أية رسوم على الإطلاق وبأسعار صرف منافسة.

وتعتبر خدمة تحويل الأموال من بنك الإمارات دبي الوطني الأسرع من نوعها في دولة الإمارات، وهي تتيح للعملاء إجراء التحويلات بالجنيه الإسترليني إلى الحسابات المصرفية في «بنك لويدز» خلال مدة لا تتعدى 60 ثانية ، إضافة إلى التحويلات إلى المصارف الأخرى في المملكة المتحدة خلال مدة لا تزيد على الساعة عبر الخدمة المصرفية الإلكترونية.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات دبي الوطني: «تعدّ «دايركت ريمت» لتحويل الأموال واحدة من أكثر خدماتنا شعبية، بفضل ما توفره لعملائنا من قناةٍ آمنة لتحويل أموالهم بمنتهى السرعة والسهولة. ويسعدنا توسيع نطاق الخدمة الفورية والمجانية لتشمل التحويلات إلى المملكة المتحدة، والتي تمثل وجهة بالغة الأهمية لتحويل الأموال لدى شريحة واسعة من عملائنا في الإمارات وبالتالي إضفاء المزيد من الراحة والسلاسة على تعاملاتهم».

ومنذ إطلاق «دايركت ريمت» بداية إلى الهند في 2014 استمر الإمارات دبي الوطني في توسيع نطاق الخدمة لتشمل الفلبين وباكستان وسريلانكا ومصر والآن المملكة المتحدة،ومن المتوقع إضافة المزيد من وجهات التحويل في المستقبل القريب.

وبحسب تقرير لمصرف الإمارات المركزي، حلت المملكة المتحدة ضمن أبرز 6 وجهات للحوالات الصادرة من دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة إليها عام 2017 نحو 7 مليارات درهم.