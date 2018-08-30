سوق أبوظبي العالمي يستكمل إصدار أول صكوك إسلامية لتمويل الطيران

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

نجح سوق أبوظبي العالمي، في تسهيل استكمال أول عملية إصدار صكوك متصلة بقطاع تمويل الطيران ومتوافقة مع الشريعة المستحقة خلال 12 عاماً التي اصدرها «نور بنك» وشركة التمويل الفرنسية «ناتكسيس».

وعكس نجاح الإصدار تكامل الاجراءات الشاملة التي يتخذها سوق أبوظبي العالمي لتلبية احتياجات عملائه حيث دمجت الصفقة بين الاستفادة من الإطار التنظيمي والقانوني المعترف به عالمياً للسوق ومتطلبات التمويل الإسلامي. كما أتاحت الوصول للمزيد من فرص الاستثمار الإسلامي التي تتماشى مع شفافية أنظمة قانون العموم ونزاهة وسلامة التعاملات.

وجاءت العملية في أعقاب نجاح السوق في استكمال أول صفقة لبيع وإعادة تأجير طائرات نظمتها «ناتكسيس» في ديسمبر 2016 واستكمال ترخيص 3 شركات عالمية عاملة في تمويل وتأجير الطائرات بداية 2018.

روح الابتكار

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: «باتت عمليات التأجير والتمويل المتصلة بالطيران اليوم إحدى العمليات الأكثر نمواً في العالم، وبشكل خاص في المنطقة. وتساهم الخدمات المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي وروح الابتكار التي تغذيها والالتزام المستمر لدولة الإمارات بتنويع مصادر الاقتصاد، المحفز الرئيس لدعم وتشجيع المزيد من العمليات المتخصصة مثل عملية إصدار صكوك نور بنك وناتكسيس».

وقال سايمون إيدل، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة ناتكسيس للأعمال المؤسسية والاستثمار المصرفي: «نحن سعداء بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي لاستكمال الصفقة التي أتاحت لنا الاستفادة من خبراتنا في الطيران والتمويل الإسلامي لنقدم للمستثمرين الإسلاميين مجالات استثمار مختلفة ونفتح مصادر تمويل جديدة للمقرضين في قطاع الطيران».