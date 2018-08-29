«دبي لصناعات الطيران» تطرح سندات أو صكوكاً العام الجاري

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

كشف فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران عن أن الشركة تدرس عملية إصدار شهادات دين غير مضمون أو طرح صكوك أو أي وسيلة أخرى، للحصول على السيولة، في العام الجاري.

وتسعى الشركة التي تدير وتؤجر الطائرات، إلى مضاعفة أسطولها من الطائرات. ونقلت مجلة ميد عن تارابور قوله إن الشركة تجري محادثات مع شركة بوينغ الأميركية وإيرباص الأوروبية ومقرها فرنسا لشراء 400 طائرة ضيقة البدن. وتتماشى تلك المحادثات مع هدف الشركة لمضاعفة أسطولها من الطائرات خلال العقد المقبل، ويبلغ حجم أسطولها حالياً 375 طائرة. وقال تارابور، إن الشركة تحتاج إلى بيع نحو 300 طائرة، وشراء 500 جديدة في السنوات الثمانية إلى العشر المقبلة، لأن التقنيات تتغير.