«دبي التجاري» و«نتورك إنترناشيونال» تعززان نقاط البيع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّع «بنك دبي التجاري» وشركة «نتورك إنترناشيونال»، المزوّد الرائد لحلول الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤخراً اتفاقية توفر الشركة بموجبها لبنك دبي التجاري حلولها المبتكرة لخدمات نقاط البيع لعملاء البنك من الشركات والمتاجر التي تعتمد حلول الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقات الخصم والبطاقات الإلكترونية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كلٌ من الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وسايمون هاسلم، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال».

وبموجب الشراكة، يحظى عملاء الخدمات المصرفية للشركات في «بنك دبي التجاري» بفرصة الاستفادة من الخدمات المبتكرة التي توفرها «نتورك إنترناشيونال» في مجالات تقنيات الدفع، ومعالجة عمليات الاستحواذ وخدمات نقاط البيع.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر: «إننا فخورون بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» لتقديم حلول نقاط البيع لعملائنا في قطاع الخدمات المصرفية للشركات. وبصفتنا بنكاً رائداً في مجال حلول إدارة النقد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا في «بنك دبي التجاري» نسعى باستمرار إلى تقديم الحلول المصرفية المبتكرة لعملائنا لتلبية متطلباتهم المتنامية في إدارة النقد والمدفوعات. وستمكن هذه الشراكة عملاءنا من الاستفادة من هذه المجموعة المتطورة من حلول نقاط البيع».

وقال سامر سليمان، المدير التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال» - الشرق الأوسط: «إننا سعداء باختيار «دبي التجاري»، أحد أبرز البنوك التجارية في دولة الإمارات لباقة حلولنا الرائدة بهدف تعزيز قدراته في مجال معالجة عمليات الاستحواذ. وفي ضوء المكانة الكبيرة التي اكتسبتها «نتورك إنترناشيونال» كونها أكبر شركة مستحوذة في دولة الإمارات، فإننا نثق تماماً بأن عملاء الخدمات المصرفية للشركات في البنك سيستفيدون من خبراتنا وتجربتنا في تقديم حلول دفع مخصصة تجمع بين كفاءة التكاليف والامتثال والفعالية».