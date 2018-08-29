سوق أبوظبي يُحـلّق لأعلى مستوى في 4 سنوات

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق أبوظبي لمستوى جديد هو الأعلى منذ نحو 4 سنوات بفعل عمليات شرائية استهدفت بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 0.36% أو ما يعادل 17.84 نقطة ليغلق عند 4956.76 نقطة، وهو أعلى مستوى من نوفمبر 2014، بفضل مكاسب يقودها «أبوظبي الأول» و«اتصالات»، إلى جانب أسهم شركات الصناعة والاستثمار والعقارات، بينما تراجع سوق دبي 0.41% إلى 2818.19 نقطة بضغط من عمليات بيع لجني الأرباح بعد صعوده 3 جلسات.

وهبطت السيولة بنسبة 22% إلى 223.39 مليون درهم، منها 138.84 مليوناً في دبي، و84.55 مليوناً في أبوظبي، فيما قفزت كميات التداول 108.9% إلى 85.42 مليون سهم، منها 61.57 مليون سهم في دبي، و23.85 مليون سهم في أبوظبي.

مكاسب البنوك

وعزز من أداء سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.22% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.34%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.28%، وقطاع الاتصالات بنسبة 1.2% بدعم رئيس من «اتصالات» الذي صعد بالنسبة ذاتها.

وصعد قطاع الصناعة 1% بعد ارتفاع سهم «أركان» 7.4% و«بلدكو» 4.2% و«أسمنت رأس الخيمة» 2.7% و«سيراميكا رأس الخيمة» 1.3%، كما زاد قطاع الاستثمار 1.01% مع صعود سهم «الواحة كابيتال»1.09%

وفي المقابل، هبط قطاع السلع 2.85% بعد تراجع سهم «أغذية» 4.08%، ونزل قطاع الطاقة 1.33% مع انخفاض «طاقة» 5.83% وتراجع سهم «دانة غاز» 1.77%.

وانتزع سهم «اتصالات» النشاط في سوق أبوظبي من القيمة بسيولة 26.21 مليون درهم، ليغلق عند 16.85 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة 21.33 مليون درهم ليبلغ 14.65 درهماً، ثم سهم أبوظبي التجاري بسيولة بقيمة 8.12 ملايين درهم، ليصل إلى 7.05 دراهم. وكان «بلدكو» في مقدمة الرابحين بعد صعوده بنسبة 7.41% إلى 58 فلساً، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.8% إلى 1.29 درهم.

ضغط العقار

وضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار بنسبة 0.91% بعد تراجع «إعمار العقارية» 2.38% و«ديار للتطوير» 1.74% و«الاتحاد العقارية» 1% و«أرابتك القابضة» 0.53% مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 2.331%، و«داماك» 1.94%.

وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.54% مع هبوط «تبريد» 2.3%، فيما نزل قطاع البنوك 0.38% بضغط من «المشرق» الذي تراجع 2.8% و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.11%، كما هبط قطاع التأمين بنسبة 0.29% مع تراجع «الوطنية للتأمينات العامة» بنسبة 4.98% و«أمان»بنسبة 3.7% و«دار التكافل» بنسبة 1.23% في مقابل ارتفاع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 6.67%، و«تكافل الإمارات» 1.09%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على النشاط في سوق دبي بسيولة 32.47 مليون درهم، وأغلق متراجعاً عند 4.92 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 24.10 مليون درهم، ليغلق مرتفعا عند 5.10 دراهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» مستقطباً نحو 21.2 مليون درهم ليبلغ 5.27 دراهم.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة 6.67% ليغلق عند 3.20 دراهم، فيما كان «الوطنية للتأمينات العامة» الأكثر انخفاضاً بعد هبوطه 13.18% عند 1.91 درهم.

تعاملات الأجانب

مالت تعاملات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي، أمس، نحو الشراء، بعدما حققوا مشتريات بنحو 120.45 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 120.34 مليون درهم بصافي شراء 109.26 آلاف، بينما بلغت مشتريات الاستثمار المؤسسي نحو 153.66 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 125.76 مليوناً بصافي شراء 27.89 مليوناً.

وأغلق مؤشر فوتسي ناسداك دبي على استقرار عند 3243.13 نقطة بعد تداول 814.63 ألف سهم، بقيمة 4.30 ملايين دولار من خلال 123 صفقة.