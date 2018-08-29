9 اكتتابات بـ 881.5 مليون دولار بالمنطقة في الربع الثاني

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكدت إرنست ويونغ (EY) أن المنطقة شهدت في الربع الثاني 2018، تسجيل 9 اكتتابات، 4 منها في مجال صناديق الاستثمار العقاري وجمعت الصفقات التسع رأسمال 881.5 مليون دولار بزيادة 42.8٪ مقارنة مع الربع الثاني من 2017 وارتفع عدد الصفقات في هذا الربع 12.5٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومن أصل الصفقات التسع المسجلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم تسجيل 7 اكتتابات في دول التعاون (3منها في صناديق الاستثمار العقاري) جمعت 780.3 مليون دولار.

وقادت المملكة السعودية نشاط الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتسجيلها 4 من أصل 9 صفقات في الربع الثاني 2018، وذلك في سياق التوجه المتنامي لإدراج صناديق الاستثمار العقارية في البورصة، وإشارة واضحة لاهتمام المستثمرين بأسهم الأصول العقارية في المملكة.

وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في EY :

«جذب الإدراج المقبل للمملكة السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انتباهًا مهماً للمملكة، واستقطب مستثمرين من أنحاء العالم. وقامت هيئة السوق المالية في المملكة بطرح رمز إلزامي لحوكمة الشركات، وقواعد مخففة إلى حد كبير للمستثمرين الأجانب».