تراجع مخصصات البنوك إلى 33.8 ملياراً

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي عن تراجع مخصصات للقطاع لمواجهة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري (يوليو الماضي) إلى 33.8 مليار درهم مقابل 35.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول (مارس 2018) بانخفاض قدره 1.7 مليار درهم وبنسبة 4.8%.

وأكد الخبير المصرفي سامي العوضي لـ «البيان الاقتصادي»، أن تراجع مخصصات القطاع المصرفي خلال الربع الثاني مؤشر قوي على تراجع القروض المتعثرة، لافتاً إلى أن غالبية البنوك نجحت في وضع خطط ناجحة لهيكلة وجدولة القروض المتعثرة لديها، كما أن العديد منها تتشدد في منح القروض والائتمان.

ونوه العوضي بوجود مؤشرات قوية على تحقيق الاقتصاد الوطني نمواً قوياً خلال النصف الثاني مع توقعات بارتفاع أسعار النفط أو استقرارها على مستويات مرتفعة مقارنة بأعوام 2015 و2016 و2017، إضافة إلى النمو القوي المتوقع في أرباح البنوك خلال النصف الثاني.