المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزيرة التخطيط‭‭‭ ‬‬‬المصرية هالة السعيد أمس إن بلادها تنوي استثمار 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022 لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وبناء طرق.

أضافت السعيد إن من أهم المشروعات المزمعة إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15 ألفاً و590 فداناً بمنطقة قناة السويس فضلاً عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد ونحو عشرة طرق بإجمالي 1339 كيلومتراً.

وأشارت إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية بالإضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15 تم تنفيذ تسعة مستشفيات منها.