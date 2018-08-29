المصدر: نيويورك - أ ف ب

أعلنت «هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية» التوصل إلى اتفاق مع الشركة الأميركية لإدارة الأصول «ليغ ميسن» يقضي بأن تدفع الشركة 34 مليون دولار لوقف ملاحقات الهيئة التي تتهمها بإفساد مسؤولين ليبيين بمساعدة المصرف الفرنسي «سوسييتيه جنرال».

وقالت سلطة ضبط أسواق المال الأميركية، إن «ليغ ميسن» دفعت بين 2004 و2010 رشاوى إلى مسؤولي مؤسسات مالية عامة ليبية لكسب عقود عن طريق وسيط دفع له مصرف «سوسييتيه جنرال» حوالي 26 مليون دولار بين 2005 و2008.وحسب الاتفاق الذي أبرم مع «ميسن» كان المصرف الفرنسي يدفع عمولة بين 1.3 و3 % من قيمة المبالغ المستثمرة من قبل هذه المؤسسات الليبية في حساب للوسيط في بنما.