شراكة بين «مبكو» و«كلوزير» لتعزيز الوصول للمستثمرين

المصدر: Ⅶجدة - البيان

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق «مبكو» عن إبرام اتفاقية شراكة مع منصة «كلوزير» العالمية لتعزيز الوصول للمستثمرين الإقليميين والدوليين. وتعد «مبكو» أول شركة سعودية تنضم إلى منصة «كلوزير».

وتأتي المشاركة في وقت أصبحت فيه سوق الأسهم السعودية في دائرة الضوء بالنسبة للمستثمرين العالميين، بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر MSCI، بما يمتلكه المؤشر من أصول تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في 31 ديسمبر 2017.

وقال الدكتور محمد صالح درويش، الرئيس المالي لشركة مبكو: «بعد أن تمكنا من تحسين أدائنا خلال الشهور الاثني عشر الماضية، تركزت جهودنا على جعل أنشطة علاقات المستثمرين الخاصة بنا متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. لقد عملنا على التواصل بشكل أكثر فعالية مع المستثمرين والمحللين داخل السعودية وخارجها، من خلال المشاركة في المؤتمرات، والتواصل بشكل مباشر، وتوفير المزيد من الشفافية، وإضفاء التحسينات على أدواتنا وآليات إعداد التقارير الخاصة بنا. لقد حان الوقت للانضمام إلى هذه المنصة الرائدة التي ستمكننا من زيادة الوصول إلى مجتمع الاستثمار العالمي. إن «كلوزير» هي الشريك الأنسب لدعمنا في هذا الهدف، ونتطلع قدماً للعمل معهم».