27 % نمو إيرادات «الإمارات ريت» خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أبلغت «إِكويتاتيفا»، وهي أكبر مدير لصناديق «ريت» في دول التعاون ومديرة صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) المحدود، عن نتائجها الماليّة غير المدقّقة للنصف الأول لصندوق «الإمارات ريت»، وهو أكبر صندوق للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018.

وسجّلت نتائج «الإمارات ريت» لنصف العام نمواً 27% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك EBITDA وصل إلى 17.8 مليون دولار خلال الفترة.

وارتفع الدخل العقاري لصندوق «الإمارات ريت» للنصف الأول 20% إلى 33.8 مليون دولار لفترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي (النصف الأول من 2017 بلغ 28.3 مليون دولار ). وانخفضت مصاريف العقارات المماثلة 20%، وقد انعكس دخل تشغيل العقارات القوي إلى ربح، مما أدّى إلى نمو بلغ 27% في الإيرادات قبل الفوائد والضريبة والإهلاك إلى 17.8 مليون دولار (النصف الأول من عام 2017 نحو 14 مليون دولار ) وهو أعلى مستوى ربح سُجِّل حتى الآن لأحد فصول العام في الربع الثاني، والذي بلغ 9.3 ملايين دولار (الربع الأول من 2018 نحو 8.5 ملايين دولار ).

تعافي العمليات

وخلال الربع الثاني من العام، تعافت الأموال من العمليات (FFO)، ممّا كانت عليه في الربع الأول مسجّلة نمو 20% من فصل لآخر لتصل إلى 4.2 ملايين دولار (الربع الأول من 2018 نحو 3.5 ملايين دولار ) مخفضة الفرق مع النصف الأول إلى 7% (النصف الأول من 2018 نحو 7.7 ملايين دولار مقابل النصف الأول من 2017 نحو 8.3 ملايين دولار ).

وتحقّق النمو في الدخل العقاري بالدرجة الأولى بفضل الاستحواذ على مدرسة «ليسيه فرانسيه جان مرموز» ومن مركز الأعمال الأوروبي، وكذلك بفضل الزيادة في تأجير المكاتب في برج «إندكس تاور» ومتاجر التجزئة في مركز «ترايدنت غراند مول».

وبلغ صافي قيمة الأصول في نهاية الفترة 1.76 دولار للسهم أو 526.5 مليون دولار مع مجمل عائدات من عام لعام بلغت 12.8% تشمل المرتين التي وزعت فيها أرباح والتي بلغت في مجملها 8 سنتات للسهم (24 مليون دولار )، والتي تم دفعها في شهري يناير ويونيو 2018 مقابل 1.63 دولار للسهم أو 487.8 مليون دولار خلال النصف الأول 2017.

وارتفعت قيمة محفظة «ريت» إلى 913.6 مليون دولار بزيادة 18.3% مقارنة بـ 772.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

عائدات قوية

قال سيلفان فيوجو، رئيس مجلس إدارة المجموعة في «إكويتاتيفا»: «تعكس النتائج أعلى نمو فصلي في الإيرادات قبل الفوائد والضرائب والإهلاك حتى هذا التاريخ لصندوق «الإمارات ريت». وهي نتيجة لمدخول العقارات القوي والتحسين المستمر لتكاليف التشغيل. إننا واثقون من أن «محفظة الإمارات ريت» تستطيع أن تستمر في تقديم عائدات قوية مستدامة على المدى الطويل، كما أننا نتطلع لفرص استثمارية جديدة قادمة».