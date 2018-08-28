70 % قفزة أرباح شركات العقار المُدرجة نصفياً

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

قفزت أرباح 13 شركة عقارية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنحو 70% إلى 8.27 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 4.87 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

مدعومة بشكل رئيسي من ارتفاع إيرادات الشركات بنسبة 31.6% إلى 34.26 مليار درهم مقارنة بنحو 26.03 ملياراً في الفترة نفسها من العام 2017، مدعومة بشكل رئيسي بزيادة مبيعات «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة. وفق مسح لــــ «البيان الاقتصادي». وبحسب المسح، زادت أرباح 8 شركات مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 99.5% إلى 6.98 مليارات درهم في النصف الأول من 2018، مقابل نحو 3.49 مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما صعدت الإيرادات بنسبة 36.6% من 22.46 ملياراً إلى 30.67 مليار درهم.

بينما بلغت أرباح 5 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.29 مليار درهم في النصف الأول من 2018 بتراجع قدره 6% مقارنة بنحو 1.37 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما زادت الإيرادات بنسبة 0.5% من 3.57 مليارات إلى 3.58 مليارات. وقال محللون ماليون لـــــ «البيان الاقتصادي»: إن سوق العقارات في الإمارات عموما ودبي خصوصا يواصل استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهو ما عزز من نمو الطلب محليا وبالتالي أسهم في زيادة أرباح وإيرادات الشركات في النصف الأول.

وكانت شركة إعمار العقارية الأكبر من حيث الربحية بعدما حققت أرباحاً بنحو 2.98 مليار درهم في النصف الأول من 2018 بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بنحو 2.84 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي، ثم «إعمار للتطوير» بأرباح قدرها 1.82 مليار درهم.