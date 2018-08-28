الأسواق المحلية تواصل مكاسبها بدعم أسهم البنوك

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس مدعومة بعمليات شرائية من قبل الأجانب والمؤسسات عززت من مكاسب أسهم البنوك، وسط اقتراب السيولة إلى حاجز 300 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.14% أو ما يعادل 3.89 نقاط ليغلق عند 2829.72 نقطة مع ارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية»، بينما ربح سوق أبوظبي نحو 29.42 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4938.92 نقطة مواصلاً التقدم نحو أعلى مستوياته في 45 شهراً.

وقفزت السيولة بنسبة 195.5% إلى 285.5 مليون درهم منها 130.56 مليوناً في دبي، و154.98 مليوناً في أبوظبي، وارتفعت أحجام التداول 146% إلى 40.88 مليون سهم منها 64.36 مليون سهم في دبي، و36.11 مليون سهم في أبوظبي.

دعم

2وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسهم وجدت دعماً قوياً من توجه المحافظ الاستثمارية للأسهم القيادية التي باتت أسعارها مغرية وخصوصاً المدرجة بقطاع البنوك والتي تتميز بأداء تشغيلي قوي وفي مقدمتها «أبوظبي الأول»، والذي سجل أداء مبهراً وتجاوزت ارتفاعاته 40% منذ بداية العام. وتوقع أن يستمر الإقبال على شراء الأسهم الكبرى وبعض المتوسطة والتي لديها أخبار مثل أرامكس التي تعتزم التوسع السعودية كما أعلنت مؤخراً إضافة إلى شعاع كابيتال التي تسعى لشراء جزء من أسهمها وإطلاق صندوق ريت بنهاية العام، وفي نهاية جلسة أمس هبط سهم أرامكس 1.14%، فيما ارتفع سهم شعاع كابيتال 0.98%.

ونوه إلى أن مستويات السيولة رغم ارتفاعها خلال جلسة أمس إلا أنها مازالت متدينة، مؤكداً أن عودة الأسهم للمسار الصاعد يحتاج إلى مستويات أكثر من السيولة. وجاء في صدارة مكاسب سوق دبي قطاع الخدمات بنسبة 2.38% مع صعود «أمانات» 4.3% واستقرار «تبريد»، وصعد قطاع البنوك 0.85% نتيجة ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.4% و«أملاك للتمويل» 1.07% و«دبي الإسلامي» 0.20%. وارتفع قطاع السلع الاستهلاكية 0.26% مع ارتفاع «دي إكس بي إنترتينمنتس» 0.29%، كما زاد قطاع الاتصالات 0.20% وسط ارتفاع سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بالنسبة ذاتها.

فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 10%، مع تراجع «الأسمنت الوطنية» بالنسبة ذاتها، فيما هبط قطاع العقارات 0.60% مع انخفاض «داماك» بنحو 3.3% و«أرابتك القابضة» بنسبة 1.56% و«إعمار للتطوير» بنحو 1.34% على الرغم من ارتفاع «إعمار العقارية» 0.20% وتصدره لقائمة نشاط التداولات نحو 45.092 مليون درهم بكميات 9 ملايين سهم.

ارتفاع

وفي أبوظبي، شهد قطاع البنوك ارتفاع بنسبة 1.68% مع صعود «بنك أبوظبي الأول» 2.46% و«بنك الاتحاد الوطني» 1.37%.

وصعد قطاع الطاقة 0.35%، مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.85% و«طاقة» 0.84% مقابل استقرار «دانة غاز»، وارتفع قطاع الصناعة 0.11% مع صعود سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» 14.67% و«أسمنت رأس الخيمة» 1.35%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 81.46 مليون درهم ثم «الدار العقارية» مستقطباً نحو 19.24 مليون درهم تلاه «اتصالات» بنسبة 13.94 مليون درهم.

أجانب ومؤسسات

مالت تعاملات الأجانب في سوقي أبوظبي ودبي أمس نحو الشراء، بعدما حققوا مشتريات بنحو 188.638 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 165.33 مليون درهم بصافي شراء 23.3 مليوناً، بينما بلغت مشتريات الاستثمار المؤسسي حوالي 201.1 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 191.4 مليوناً بصافي شراء 9.6 ملايين.

ناسداك دبي

وواصل مؤشر فوتسي ناسداك دبي الصعود للجلسة الثاني على التوالي بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.4% أو ما يعادل 14.8 نقطة ليغلق عند 3243.13 نقطة بعد تداول 371.30 ألف سهم بقيمة 3.89 ملايين دولار من خلال 249 صفقة.

إفصاحات

تتخذ دي إكس بي إنترتينمنتس قرارات بالتمرير غداً لمناقشة مقترح إحدى الشركات التابعة للشركة للدخول في اتفاقية متعلقة بالإعلام والتسويق والموافقة على الميزانية المتعلقة لعام 2018.