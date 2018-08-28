تصنيف قوي لسندات «أبيكورب»

المصدر: Ⅶدبي-البيان

منحت وكالة موديز العالمية تصنيفاً مؤقتاً على الفئة «ايه ايه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة لبرنامج سندات الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب). وهو نفس التصنيف الممنوح للشركة. والذي يعكس مستوى مرتفعاً من كفاءة رأس المال وتوفر السيولة والدعم القوي من المساهمين. وتتوقع الوكالة العالمية للتصنيفات أن تصنف الشهادات المزمع إصدارها تصنيفاً دائماً حسب البرنامج عند الانتهاء من عملية الإصدار وبعد مراجعة شروط ووثائق كل إصدار بعد صدوره.

وأكدت «موديز»: وفقاً لوثائق الإصدار الأولية فإن الإصدار سوف يكون مباشراً وغير مشروط وغير مضمون وسوف يضاف إلى جميع مسؤوليات الشركة الأخرى وبالتالي فإن تصنيف الإصدار على الفئة ايه ايه 3 يعكس تصنيف الشركة ذاتها على الفئة ايه ايه 3 مع نظرة مستقبلية أيضا الذي منحته الوكالة للشركة من قبل.