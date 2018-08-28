استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الاستثمار، المدرجة أسهمه بسوق أبوظبي للأوراق المالية استقالة «سامي فرحات» الرئيس التنفيذي للبنك من منصبه.

وأوضح البنك في بيان له، أمس، أنه سيبدأ سريان الاستقالة اعتباراً من يوم 13 سبتمبر 2018.

وكانت النتائج المالية لبنك الاستثمار، أظهرت تحوّله لتكبد خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ صافي خسائر البنك نحو 136.51 مليون درهم، مقابل أرباح 88.27 مليوناً بالفترة المقارنة من 2017.

وخلال فترة الستة أشهر الأولى من العام، حقق البنك خسائر 71.82 مليون درهم، مقارنة بربحية قدرها 177.94 مليوناً في النصف الأول من عام 2017.