25 سبتمبر الاكتتاب في زيادة رأس مال «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي بأن الاكتتاب بأسهم زيادة رأس ماله عن طريق أسهم حقوق الأولوية سيبدأ يوم 25 سبتمبر 2018، ويستمر الاكتتاب حتى يوم 9 أكتوبر 2018.

وأوضح المصرف في إفصاح أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب خلال الفترة بين 18 سبتمبر و2 أكتوبر، وستضاف أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة 29 حقًّا لكل 198 سهمًا مملوكًا في ذلك التاريخ.

ومن المقرر أن يرفع المصرف رأس ماله بنسبة 15% من 3.168 مليارات درهم إلى 3.632 مليارات درهم عن طريق طرح 464 مليون سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم لكل سهم، من خلال حقوق أولوية قابلة للتداول.