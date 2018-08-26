196.1 ملياراً ودائع غير المقيمين

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت أحدث إحصاءات رسمية للمصرف المركزي، عن ارتفاع ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة بنهاية يوليو الماضي إلى 196.1 مليار درهم لتحقق أعلى مستوى منذ نهاية ديسمبر 2016. ويعد شهر يونيو الماضي هو أكثر الشهور خلال 2018 استقطاباً لودائع غير المقيمين، حيث استقطب القطاع المصرفي خلال يونيو 6 مليارات درهم، بينما استقطب خلال الشهور الستة الأولى 4.4 مليارات.واستحوذت البنوك الوطنية على الحصة الأكبر لودائع غير المقيمين، حيث جذبت 163.8 مليار درهم من ودائع غير المقيمين بنسبة 83.5% مقابل 32.3 ملياراً جذبتها البنوك الأجنبية وبنسبة 16.5%.