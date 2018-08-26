1575 مستثمراً جديداً في سوق مسقط خلال العام الجاري

المصدر: مسقط - البيان

انضم 1575 مستثمراً جديداً للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وارتفع إجمالي عدد المساهمين في سوق مسقط إلى نحو 430 ألف مساهم. وتبلغ نسبة المساهمين الأفراد 98 % من المستثمرين في السوق بينما تشكل المؤسسات والصناديق وغيرها من الكيانات الاعتبارية نحو 2 % من إجمالي المساهمين.

ويتوزع المساهمون الأفراد بين 379 ألفاً و612 عمانياً ونحو 19 ألفاً و174من دول مجلس التعاون، و18 ألفاً و961 من الأجانب إضافة إلى ما يقرب من 5 آلاف مستثمر من جنسيات عربية متنوعة.

أما المؤسسات التي تستثمر في سوق مسقط فهي تتوزع بين 4473 مؤسسة وصندوقاً وكياناً اعتبارياً عمانياً، و879 من دول المجلس، و1592 أجنبياً و53 من الدول العربية.