تراجع قياسي للعمالة الوافدة في عُمان مقابل زيادة المواطنين

المصدر: مسقط - البيان

أفادت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان، بأن عدد القوى العاملة الوافدة شهد تراجعاً قياسياً خلال العام الجاري مقابل ارتفاع أعداد العاملين العمانيين. حيث سجل عدد الوافدين انخفاضاً بنسبة 2,8 % خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، وبلغ العدد مليوناً و812 عاملاً وافداً.

وفي المقابل سجل عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص زيادة ملموسة بنسبة 4,3 % خلال الفترة المشار إليها، وبلغ العدد 246 ألف مواطن، إضافة إلى نحو 200 ألف مواطن بقطاعات الخدمة المدنية. وأشارت الإحصائيات إلى أنه من حيث الجنسيات انخفض عدد العمالة الوافدة من بنغلاديش بنسبة 4,2 % ليصل إلى 673 ألفاً والهند 3,3 % إلى 668 ألفاً، وتراجعت أعداد العمالة الوافدة من باكستان إلى 224 ألفاً، وتنزانيا 4,4 % ليصل إلى 14 ألفاً.