29.3 % نمو أرباح شركات التأمين المدرجة

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

واصلت شركات التأمين المحلية أداءها القوي في النصف الأول من عام 2018 بعدما شهدت في العام الماضي قفزة كبيرة مدعومة بعدد من القرارات الحكومية، حيث أظهر رصد لـ«البيان الاقتصادي»، شمل 30 شركة تأمين وطنية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، أن إجمالي أرباح شركات القطاع بلغ 761.4 مليون درهم في النصف الأول من 2018، بزيادة 29.3% أو ما يعادل 172.7 مليوناً مقارنة بنحو 588.6 مليوناً بنفس الفترة في 2017، ونجحت 22 شركة منها بتحقيق نمو في ربحيتها، فيما انخفضت ربحية بقية الشركات الأخرى وتقلصت خسائر البعض الآخر.

وجاء استمرار النمو الكبير في ربحية القطاع بدعم من زيادة أسعار الوثيقة الموحدة التي بدأ العمل بها اعتباراً من مطلع 2017، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق السيارات، ما عزز من عوائد الشركات، علاوة على عمليات الاستثمار الأخرى التي تشكل أيضاً مصدر إيراد للقطاع.

وتشكل أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نحو 54.4% من إجمالي الأرباح المسجلة في عام 2017 والبالغة 1.4 مليار درهم.

أسواق

واستحوذت 13 شركة مقيدة في دبي على نحو 63% من إجمالي الأرباح بعد بلوغها 480 مليون درهم، بزيادة قدرها 21%، مقارنة بنحو 397.2 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت أرباح شركة مقيدة في أبوظبي نحو 281.4 مليون درهم بما يعادل 37% من إجمالي الأرباح، بزيادة قدرها 47.02%، مقارنة بنحو 191.4 مليون درهم في النصف الأول في 2017.

وجاءت أورينت للتأمين الأكبر من حيث قيمة الأرباح، حيث بلغت أرباحها 240 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل 221.1 مليون درهم في نهاية النصف الأول عام 2017 بنمو نسبته 9%، تلاها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين بعد أن بلغت أرباحها 150.5 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 128.5 مليون درهم.

نمو

وسجلت الاتحاد للتأمين النمو الأكبر في الربحية، حيث قفزت من 300 ألف درهم في النصف الأول من عام 2017 إلى 9 ملايين درهم في نفس الفترة من عام 2018، تلاها شركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» التي بلغت أرباحها نحو 32.7 مليون درهم مقابل أرباح بـ 5.2 ملايين درهم مسجلاً نمو 529%.

كما نجحت شركة الخزنة للتأمين في تقليص الخسائر بنسبة 96% لتصل إلى 3.4 ملايين درهم من 85.1 مليون بنفس الفترة من عام 2017، كذلك الحال بالنسبة لشركة التأمين فيدلتي المتحدة بنسبة 39% لتهبط خسائرها إلى 3 ملايين درهم مقابل 4.9 ملايين درهم بنفس الفترة من 2017.

تطور

وكانت الأرباح المجمعة لشركات التأمين المدرجة في أسواق المال الإماراتية بلغت 562 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2018 بنمو نسبته 27.7% مقارنة مع 440 مليوناً في الربع ذاته من العام 2017.

وتضاعفت نتائج أعمال تلك الشركات العالم الماضي بعدما سجلت أرباحاً قياسية بلغت 1.4 مليار درهم مقارنة مع 900 مليون درهم في العام السابق عليه.

فرص

أكد مختصون في قطاع التأمين، لـ«البيان الاقتصادي»، أن السياسات التي وضعتها الدولة، والتي تتمثل في هيئة التأمين، تدعم تطوير القطاع والتنافسية بين الشركات ومن ثم النمو الذي من المرجح أن يستمر بالسنوات القادمة.

وأشاروا إلى توافر فرص النمو لصناعة التأمين بالدولة، والتي تعتبر كبيرة مقارنة بدول العالم، مقللين من تأثير ضريبة القيمة المضافة على تلك الشركات.