933.6 ملياراً ودائع عملاء بنوك أبوظبي المدرجة ربعياً بنمو 9 %

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ارتفعت ودائع عملاء البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9% لتصل إلى 933.6 مليار درهم مقارنةً مع 859.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2017. كما ارتفعت القروض المجمعة بنسبة 3.4% لتصل إلى 798.4 مليار درهم مقارنةً مع 772.1 مليار درهم في الربع الثاني من 2017.

وارتفعت الأرباح الصافية لبنوك أبوظبي بنسبة 7.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 5.88 مليارات درهم، بزيادة قدرها 420 مليون درهم، مقارنةً مع 5.46 مليارات درهم الأرباح الصافية لتلك البنوك في الربع الثاني من 2017.

وحققت بنوك أبوظبي نمواً بأرباحها بنسبة 6% بما يعادل 0.68 مليار درهم وذلك بنهاية النصف الأول 2018 لتصل إلى 11.94 مليار درهم مقارنة بـ11.26 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الأرباح إلى تراجع مخصصات أغلب البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات لبعضها.

وزادت الموجودات الإجمالية للبنوك المدرجة في سوق أبوظبي بقيمة 96.8 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تلك الأصول 1.420 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2018، مقارنةً مع 1.323 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها من البنوك.

واستحوذ بنك أبوظبي الأول على نصيب الأسد من الأرباح النصفية بين تلك البنوك بنسبة 51%، وذلك بعد أن بلغت أرباحه 6.06 مليارات درهم.

وحل ثانياً بنك أبوظبي التجاري مقتنصاً 20% من إجمالي أرباح تلك البنوك بعدما حقق أرباحاً قدرها 2.33 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 10%.

أما على مستوى نسبة النمو فقد تصدر «التجاري الدولي» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 55 %، محققاً أرباحاً قدرها 81.2 مليون درهم.

وحقق بنك الاستثمار خسائر بلغت 71.8 مليون درهم خلال تلك الفترة من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 177.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2017.