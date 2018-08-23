323.3 ملياراً استثمارات البنوك بنهاية يوليو بنمو 3.9 %

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

رفعت البنوك العاملة في الدولة إجمالي استثماراتها بنهاية يوليو إلي 323.3 مليار درهم مقابل 311.1 ملياراً بنهاية ديسمبر بزيادة 12.2 مليار درهم وبنمو 3.9%.

وكشفت إحصاءات حديثة للمصرف المركزي على أن البنوك زادت من استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 14 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبلغت استثمارات السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنهاية يوليو الماضي 76.5 مليار درهم مقابل 62.5 مليار بنهاية ديسمبر 2017 بنمو 22.4%.

وتراجعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) من 206.2 مليارات درهم بنهاية ديسمبر إلى 203.2 مليارات درهم بنهاية يوليو بانخفاض 3 مليارات درهم وبنسبة 1.1%.

واستحوذت استثمارات البنوك في السندات (سندات محفوظة ودين) على 86.5% من إجمالي استثمارات البنوك البالغة بنهاية يوليو الماضي، وتتوزع استثمارات البنوك على السندات بقيمة 279.7 مليار درهم والأسهم 12.5 مليار درهم بنسبة 3.8% و31.1 مليار درهم استثمارات أخرى بنسبة 9.6% من إجمالي الاستثمارات.

وزادت البنوك من استثماراتها في الأسهم 1.2 مليار درهم خلال السبعة الأشهر الأولي، حيث ارتفعت من 11.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 12.5 مليار درهم بنهاية يوليو بنسبة 10.6%.

ولم تسجل البنوك زيادة في استثماراتها الأخرى أية زيادة خلال نفس الفترة، حيث بلغت 31.1 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل نفس القيمة بنهاية ديسمبر 2017.

وتشكّل محفظة الاستثمار لدى البنوك العاملة في الدولة 11.7% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة تريليونين و774 ملياراً و500 مليون درهم بنهاية يوليو الماضي.