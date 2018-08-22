«إيكونوميست إنتليجانس»: الإمارات تعزز حوكمة الشركات والشفافية

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

أكدت «ايكونوميست انتليجانس يونيت» البريطانية، أن الإمارات عازمة على المضي قدماً في إجراءات تعزيز حوكمة الشركات والشفافية، وهو ما تعكسه القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات منذ أسبوعين بشأن نقل إدراج الشركات المدرجة بها إلى فئة سوقية ثانية إذا تكبدت خسائر تبلغ نسبة معينة من رأسمالها. وأصدرت الوحدة أمس تقريراً خاصاً لتحليل هذه القرارات وذكرت أن القرارات تأتي في سياق خطوات إصلاحية أخرى أوسع نطاقاً تتخذها الإمارات حالياً بهدف رفع كفاءة بيئتها التجارية. ومنها على سبيل المثال الإعلان في ديسمبر 2016 عن قانون جديد للإفلاس يتيح للشركات المتعثرة مالياً مزيداً من الخيارات.

وأضاف التقرير أن هذه القرارات تعد ذات صلة وصدرت في وقت مناسب، خاصة لسوق أبوظبي موضحاً أن القرارات ستحسن جودة التخطيط المالي في الشركات الإماراتية وستجعلها أكثر شفافية للمستثمرين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مكانة الإمارات كمأوى آمن للاستثمارات ومركز مالي مرموق في الشرق الأوسط بالإضافة إلى الخطوات المتواصلة التي تتخذها عنها هيئة الأوراق المالية والسلع لتعزيز الشفافية ستكون عاملاً إيجابياً لخطط الدولة الرامية إلى خصخصة الكيانات المرتبطة بالحكومة.