هيئة الأوراق المالية تحذّر من موقع يقدّم خدمات دون ترخيص

المصدر: دبي - البيان

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من موقع «www.sgmorgan.com» الإلكتروني الذي يقدم خدمات مالية للمستثمرين من دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة بممارسة هذا النشاط.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنه تبين أن بعض محتويات الموقع الإلكتروني ورد بها ما يشير إلى تقديمه خدمات ذات صلة بتعاملات أسواق رأس المال وخدمات الوساطة المالية.

وبينت الهيئة أنها لم تمنح هذا الموقع الإلكتروني أي رخصة مهنية لمزاولة أي أنشطة خاضعة لتنظيمها وترخيصها، مشددةً على عدم التعامل مع الموقع المذكور فيما يتعلق بأية خدمات ذات صلة بالأنشطة المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة.