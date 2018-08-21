4.32 مليارات درهم أرباح البنوك الإسلامية المدرجة بنمو 12.2 % في النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

ارتفعت أرباح البنوك الإسلامية الأربعة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنسبة 12.2% إلى 4.32 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل 3.85 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي. وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وبحسب الرصد، حل بنك دبي الإسلامي في الصدارة بأرباح صافية بلغت قيمتها 2.38 مليار درهم بنمو قدره 15% مقارنة بنحو 2.06 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017 ليستحوذ بذلك على 55.1% من إجمالي أرباح البنوك الإسلامية الأربعة. وارتفعت أرباح أبوظبي الإسلامي بنسبة 3% من 1.163 مليار درهم إلى 1.128 مليار، بينما انخفضت مخصصات خسائر التمويل والاستثمار بنسبة 17% لتصل إلى 315.2 مليون درهم مقابل 380.8 مليوناً بالنصف الأول 2017.

وصعدت أرباح «الشارقة الإسلامي» بمقدار 2.86% من 139.13 مليوناً إلى حدود 143.12 مليوناً، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية 10% إلى 814.2 مليوناً وتراجع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 62% لتصل إلى 25 مليوناً، بينما وصلت أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 485.3 مليوناً، مع تحسن مخصصات انخفاض القيمة إلى 123.4 مليوناً وبنسبة 60% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وارتفعت الأرباح الصافية لتلك البنوك في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 2.2 مليار درهم بنمو نسبته 15.3% أو ما يعادل 292.54 مليوناً مقارنة بنحو 1.9 مليار عن نفس الفترة من عام 2017.