تباين الأسواق المحلية قبيل عطلة العيد

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق دبي مدعوماً بمكاسب القياديات، بينما دفعت عمليات جني الأرباح سوق أبوظبي للهبوط قبيل بدء عطلة عيد الأضحى والتي ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.44% أو ما يعادل 12.47 نقطة ليغلق عند 2815.79 نقطة، وذلك مع ارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، ليتوقف بذلك ماراثون الهبوط الذي سجله على مدار تسع جلسات متتالية.

فيما تراجع سوق أبوظبي 21.95 نقطة أو ما يعادل 0.45% ليغلق عند 4884.92 نقطة، مع انخفاض سهم «أبوظبي الأول» و«الدار العقارية»، وذلك بعد ثلاث جلسات متتالية من الارتفاع.

وهبطت السيولة بنسبة 77.4% إلى 71 مليون درهم منها 39.8 مليون درهم في دبي، و31.2 مليون درهم في أبوظبي، وانخفضت أحجام التداول 53% إلى 53.52 مليون سهم منها 34.16 مليون سهم في دبي، و19.36 مليون سهم في أبوظبي.

نشاط شرائي

وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إنه من المنتظر اتجاه المستثمرين والمحافظ للنشاط الشرائي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى لا سيما بعد تسجيل نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، جعلت أسهمها محط أنظار الكثير من المحافظ المالية المحلية والأجنبية.

ومن المنتظر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى اعتباراً من غدٍ الاثنين على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الأحد المقبل 26 أغسطس، لتقتصر بذلك تداولات الأسهم الأسبوع الجاري على جلسة وحيدة.

وأشار إلى أن الأسعار المغرية التي وصلت إليها الأسهم الكبرى والصغيرة من العوامل ستدفع أيضاً القوى الشرائية للتزايد.

وأضاف إن من المحفزات القوية لعودة النشاط للأسواق المحلية المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي ستكون من العوامل الرئيسية أيضاً في استقطاب المزيد من السيولة.

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية 2.1% مع صعود سهم «دي إكس بي» 2.34% فيما قفز قطاع البنوك بنسبة 1.12% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.25%، وسهم «دبي الإسلامي» 0.2%.

قطاعات

وارتفع قطاع التأمين 0.6% مع ارتفاع سهم «سلامة للتأمين» بنسبة 1.45%، وارتفع قطاع العقارات 0.52% مع ارتفاع سهم «أرابتك» 1.04% و«إعمار العقارية» 0.80% و«داماك» 0.96%.

جاء سهم «سلامة للتأمين» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية في سوق دبي، خلال جلسة تعاملات أمس، مسجلاً كميات تداول بلغت 7.08 ملايين سهم، بقيمة 3.01 ملايين درهم، ليغلق مرتفعاً عند سعر 0.420 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، لتصل قيمة تعاملاته إلى 9.93 ملايين درهم، بعدما تم التداول على 1.96 ملايين سهم.

سوق أبوظبي

وجاء انخفاض سوق أبوظبي بدعم من تراجع قطاع السلع الاستهلاكية 4.8% مع هبوط سهم «العالمية القابضة» بنسبة 6.4%، كما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.86% مع انخفاض سهم «رأس الخيمة العقارية» 3.3%، و«الدار العقارية» 0.51%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.59% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، قفز قطاع الاستثمار بنسبة 1.52% مع صعود سهم «الواحة كابيتال» 1.65%، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.29% مع ارتفاع سهم «طاقة» بنسبة 1.67%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، جاء سهم «رأس الخيمة العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، خلال جلسة تعاملات أمس، كميات تداول بلغت 9.47 ملايين سهم، بقيمة 5.71 ملايين درهم، فيما تصدر سهم «أبوظبي الأول» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، لتصل قيمة تعاملاته إلى 7.53 ملايين درهم. فيما تراجع مؤشر فوتسي ناسداك دبي بنسبة 0.43% أو ما يعادل 13.9 نقطة ليغلق عند 3228.27 نقطة بعد تداول 58.11 ألف سهم بقيمة 1.16 مليون دولار من خلال 28 صفقة.

إفصاحات

كشفت "أمانات القابضة" عن إتمام الاستحواذ على نسبة ملكية تعادل 69.3% في شركة رويال ماتيرنيتي هوسبيتال القابضة والمعروفة باسم المستشفى الملكي للنساء في مملكة البحرين مقابل 141.7 مليون درهم.

أعلنت المجموعة العربية للتأمين المدرجة ببوصتي دبي والبحرين عن تحقيق خسارة في النصف الأول من 2018 بلغت 24.4 مليون دولار أميركي مقابل صافي ربح 4.1 ملايين دولار في الفترة نفسها من 2017.

عقد مجلس إدارة شركة الصقر الوطنية للتأمين اجتماعاً أمس لمناقشة سير العمل دون اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على تداول أسهم الشركة.