39.31 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة

المصدر: Ⅶدبي - مؤمن أحمد

حققت الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين أرباحاً خلال النصف الأول من عام 2018 بلغت 39.31 مليار درهم مقارنة مع 33.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2017. أي بارتفاع بلغت نسبته 16.2% تقريباً.

وبلغت الأرباح المجمعة لشركات سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول، 20.43 مليار درهم، مقارنة بـ 20.62 مليار درهم خلال النصف الأول 2017، أي بنسبة انخفاض طفيف بلغت 1%. أما على صعيد الأرباح النصفية لشركات سوق دبي المالي، فقد ارتفعت إلى 18.88 مليار درهم، مقارنة بـ 13.21 مليار درهم خلال النصف الأول 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 43%.

وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية الربع الثاني 2018، ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 9968.2 مليون درهم مقارنة بـ 9244.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017، وذلك بارتفاع قدره 723.4 مليون درهم، وبنسبة بلغت 8% عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وساهم قطاع «البنوك» بالجزء الأكبر من الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني 2018، بنسبة مساهمة قدرها 59%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع خلال الربع الحالي بنسبة 7% لتصل إلى 5.87 مليارات درهم، نتيجة تراجع مخصصات أغلب البنوك، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات لبعضها.

وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بلغت 22% من إجمالي الأرباح المجمعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثاني 2018، إذ ارتفعت أرباح «مجموعة اتصالات» بنسبة 12% لتصل إلى 2.20 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2018، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 2%، بالإضافة إلى انخفاض حق الامتياز الاتحادي بنسبة 7%.

وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق نحو 90% من إجمالي الأرباح للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الثاني 2018، وحققت جميع الشركات نموّاً في أرباحها، باستثناء «الدار العقارية» و«بنك الاتحاد الوطني»،

وكانت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات المدرجة بسوق دبي المالي بنهاية الربع الثاني 2018، أظهرت ارتفاع الأرباح المجمعة لتلك الشركات إلى 9245.5 مليون درهم مقارنة بـ 5676.4 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2017، وذلك بارتفاع قدره 3569.1 مليون درهم، وبنسبة بلغت 63% عن الفترة المماثلة من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إلى تحول شركة «الاتحاد العقارية» للربحية محققة أرباحاً قدرها 24.7 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 2286.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وساهم قطاع البنوك بالجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 25% لتصل إلى 5.02 مليارات درهم مقابل 4.01 مليارات درهم خلال الربع الثاني 2017، ويعود إلى ارتفاع الإيرادات وتراجع المخصصات لمعظم البنوك، وبنسبة مساهمة بلغت 54%. يليه قطاع «العقارات والإنشاءات الهندسية» بنسبة مساهمة بلغت 36%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع إلى 3.33 مليارات درهم خلال الربع الثاني 2018، مقارنة بـ 820.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017، نتيجة ارتفاع أرباح «إعمار للتطوير» بنسبة 73%، وتحول شركة «الاتحاد العقارية» للربحية.

وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق خلال الربع الثاني 2018، أكثر من 95% من إجمالي الأرباح للشركات المدرجة بالسوق، وحققت جميع الشركات نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني 2018، باستثناء «داماك العقارية».