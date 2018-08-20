«أبوظبي الإسلامي» يرفع رأسماله 15 % إلى 3.632 مليارات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

وافق مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمصرف، أمس، على مقترح بزيادة رأسمال المصرف المصدر والمدفوع كما هو مقترح من قبل مجلس إدارة المصرف على زيادة رأس المال من 3.168 مليارات درهم إلى 3.632 مليارات بنسبة 15%، عن طريق إصدار 464 مليون سهم جديد بسعر 2.16 درهم لكل سهم (بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار 1.16 درهم لكل سهم)، من خلال حقوق أولوية قابلة للتداول، وبقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم.

كما صادق المساهمون خلال الاجتماع على إصدار صكوك غير محددة الأجل بقيمة 750 مليون دولار (2.75 مليار درهم) لزيادة الشق الأول من رأس المال، وسداد مبلغ الصكوك بقيمة مليار دولار (3.67 مليارات درهم) التي كان قد أصدرها المصرف في عام 2012.

وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في المصرف: تعكس موافقة المساهمين وتصويتهم على خطط زيادة رأس المال التأييد والثقة الكبيرة في استراتيجية المصرف بفضل ما حققه من إنجازات ونجاحات خلال السنوات الأخيرة.