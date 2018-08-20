558 مليون درهم مبيعات «جلفار» خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶرأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن تسجيل مبيعات بقيمة 558 مليون درهم إماراتي (152 مليون دولار)، فيما بلغ صافي الأرباح 48 مليون درهم، وذلك بعد تطبيق المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية «آي إف آر إس 9» و«آي إف آر إس 15».

وأوضح جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار»: اتسم النصف الأول من عام 2018 بكونه فترة مثمرة مع تسارع إيراداتنا في منطقة بلاد الشام خلال الربع الثاني من العام الجاري، وما زلنا نواصل تحسين الأداء مقارنة بما كان عليه العام الماضي، وتقوم الشركات التابعة لنا، وفي طليعتها شركاتنا في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية، بتقديم أداء قوي على الصعيد المحلي.

وأشار إلى أن الشركة أحرزت تقدماً ملحوظاً في شمال أفريقيا من خلال تحقيق نتائج قوية في ليبيا والمغرب، ويأتي أداؤنا القوي نتيجةٍ لرؤيتنا الواضحة والقرارات التي اتخذناها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتصفية بعض الأصول غير الاستراتيجية خلال الربع الثاني، الأمر الذي سيعود بالفائدة على تدفقاتنا النقدية وسيساعدنا على التركيز بشكلٍ أكبر على مجال عملنا الأساسي.

وأضاف: تمّ الإعلان سابقاً عن اعتلاء «جلفار» للمرتبة الأولى بين الشركات المصنعة للأدوية في الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس نمواً قوياً ومضاعفاً في المبيعات مقارنة مع عام 2017، حيث تواصل الشركة نهجها في مضاعفة حجم المبيعات بوضع خطط لإطلاق 25 منتجاً جديداً في الإمارات العربية المتحدة وتسجيل 200 منتجٍ جديد في المنطقة.

وأكد كارل، أن مواصلة الاستثمار في المشاريع الحالية والتوسع إلى أسواق رئيسية جديدة سيُسهم في إبقاء «جلفار» على المسار الصحيح لتعود إلى النمو المستدام بما يتماشى مع أهدافها، وقال تسير جميع خططنا للتوسع على المسار الصحيح، خاصة في المملكة العربية السعودية وأفريقيا، حيث نحقق نجاحات في عددٍ من الأسواق الرئيسية.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تحقيق نمو ريادي في القطاع من خلال الاستثمار في مجال عملنا، وتطوير موظّفينا، ومواصلة توفير المنتجات عالية الجودة، وتبدو ميزانيتنا العمومية أكثر قوّة مع استمرارنا في الحد من الديون طويلة الأجل وإدارة رأس مالنا المتداول.