3.67 مليارات درهم سندات تعتزم «تبريد» إصدارها

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دعا مجلس إدارة شركة تبريد مساهمي الشركة إلى منحه سلطة طرح أوراق مالية بقيمة تصل إلى مليار دولار (أو ما يعادلها).

وقرر مجلس إدارة الشركة عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم 19 سبتمبر المقبل للنظر في قرار يمنح السلطة لمجلس الإدارة لمدة 12 شهراً بإصدار أي سندات ممتازة غير قابلة للتحويل أو صكوك أو أدوات أخرى مشابهة تصل إلى مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، شريطة أن يتم ذلك الإصدار بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية وأي لوائح أو مبادئ توجيهية تصدرها أي هيئة حكومية أو تنظيمية بموجب هذا القانون، وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات التنظيمية المختصة ذات الصلة.واتخذ مجلس إدارة «تبريد» قراراً بالتمرير لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي «تبريد» مع إحاطة هيئة الأوراق المالية والسلع علماً بذلك.