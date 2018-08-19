الإسترليني يسجل 6 أسابيع من الخسائر

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الجنيه الاسترليني قليلاً مقابل الدولار الأميركي أول من أمس، مع تراجع العملة الخضراء أمام سلة من العملات الرئيسية، فيما رأى بعض المتعاملين فرصة للشراء بعد بيانات هذا الأسبوع أشارت إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ما زال يحتفظ ببعض الزخم.

وارتفعت العملة البريطانية 0.22 % إلى 1.2745 دولار في أواخر جلسة التداول، لكنها سجلت سادس أسبوع على التوالي من الخسائر وهي أسوأ سلسلة منذ 2014.

ويتوخى معظم الخبراء الاقتصاديين الحذر بشأن أي قوة مستدامة للاسترليني مع استمرار المخاوف بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها التوصل لاتفاقية تجارية في الأشهر المقبلة لتفادي خروج مفاجئ وغير منظم من الاتحاد الأوروبي.