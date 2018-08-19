تراجع الذهب في أسبوع 2.3%

المصدر: نيويورك / لندن - رويترز

تعافى الذهب من بعض خسائره مع تراجع الدولار أول من أمس وهو ما خفف الضغوط على الأسعار، لكن المعدن النفيس يبقى قريباً من أدنى مستوياته في 19 شهراً وينهي الأسبوع على أكبر خسارة منذ مايو 2017.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1181.50 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، لكنه ينهي الأسبوع على خسارة قدرها 2.3% في سادس هبوط أسبوعي على التوالي. وزادت العقود الأمريكية للذهب 0.02% لتبلغ عند التسوية 1184.20 دولاراً للأوقية.

وهوى الذهب حوالي 14% من مستوى مرتفع سجله في أبريل متضرراً من صعود العملة الخضراء الذي جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أكثر تكلفة على المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.16% إلى 14.78 دولاراً للأوقية لكنها تنهي الأسبوع منخفضة حوالي 3%.