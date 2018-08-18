1.4 مليار دولار تخرج من الأسواق الناشئة

المصدر: واشنطن - وكالات

ذكر معهد التمويل الدولي أن المستثمرين قاموا بسحب أكثر من مليار دولار من الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي، على خلفية أزمة العملة التركية.

وأضاف المعهد في تقريره الذي يراقب التدفقات المالية أن تخارج المستثمرين من أسهم الأسواق الناشئة بلغ 1.3 مليار دولار إلى جانب سحب 100 مليون دولار من السندات.

وارتفعت عمليات البيع في الأسواق الناشئة خلال الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن تركيا مع انهيار الليرة لأدنى مستوياتها على خلفية التوترات مع واشنطن. وأشار معهد التمويل إلى هجرة أموال الاستثمار هذا الأسبوع تركزت إلى حد كبير في جنوب أفريقيا والصين، حيث بلغت 600 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي.

وذكر المعهد أن اعتماد جنوب أفريقيا على ديون المحافظ وتدفقات الأسهم لتمويل العجز الكبير والمتزايد في الحساب الجاري زاد من حجم التخارج.

وأوضح التقرير أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وتركيا أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لأصول الأسواق الناشئة.